До вільнюського саміту Україну і ЄС з’єднають живим ланцюгом

Як розповів один із організаторів акції Олександр Пахальчук, живий ланцюг почнуть формувати 29 листопада о 12:00 у Києві на Європейській площі, повідомляє ZAXID.NET.

Зі столиці він пройде через Львів і далі до українсько-польського кордону. Маршрут зі Львова й до польського кордону ще уточнюється, а завершити живий ланцюг планують у Перемишлі. Організатори кажуть, що на території Польщі формуватимуть ланцюг ті учасники, хто має візи.

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При цьому, вони наголошують, що у 1990 році, коли українці сформували Ланцюг Єдності, у них не було соцмереж та мобільних телефонів, які зараз можуть допомогти краще організувати акцію.

За словами Олександра Пахальчука, організатори розрахували, що для створення такого живого ланцюга потрібна участь близько півмільйона людей.

«Орієнтовна довжина маршруту – 625 км. Середня відстань між людьми, коли вони стоять, тримаючись за руки – близько 1,2-1,3 м. Тобто для живого ланцюга потрібно 522 тисячі людей!», – зазначив він.

«Підготовка йде активно, продовжуємо шукати людей, які б стали основними координаторами. Такі є вже у Львові, Рівному і Києві, потрібні координатори у Житомирі, Дубно і Новограді-Волинському. Інформуємо через усі доступні ЗМІ», – додав співорганізатор ланцюга.

До участі у акції можна зголоситись на тематичній сторінці Вконтакті.

Нагадаємо, що «церемонія підписання» угоди про асоціацію з ЄС запланована у Вільнюсі 29 листопада на 9:00.

Кабінет міністрів України 21 листопада розпорядився призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це викликало хвилю протестів у багатьох регіонах країни.

У зв'язку з цим рішенням, починаючи з 21 листопада, у різних куточках України та світу почалися масові протести, які тривають досі.