Мітингувальники ховаються на вулицях поблизу колишнього Євромайдану та біля церкви
У соціальних мережах зʼявляється інформація про поранених після атаки "Беркуту" на Євромайдан. Людей закликають зібратися на розі Хрещатика та Інститутської.
Людям необхідні бинти та інші засоби першої медичної допомоги. Лікарів закликають допомагати пораненим. Побиті студенти зібралися в дворі Михайлівської церкви. У соціальних мережах обурюються, що до крові фактично збили дітей.
Колишній майданівці, котрих не забрали до автозаків, ховаються у найближчих до Майдану Незалежності вулицях. Мобільний зʼязок на Майдані глушать, - повідомляють у соцмережах.
Зʼявилася навіть пародія на пісню про ІІ світову війну, яка присвячена Євромайдану: "30 ноября, ровно в 4 часа, Киев громили, нам объявили, что зачищали Майдан!".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля п’ятої ранку «Беркут» розігнав Євромайдан (відео). Правоохоронці повністю оточили Майдан Незалежності і почали "зачистку" території (відео).
Люди при цьому у паніці втікали. А тих, хто відмовлявся йти добровільно, "Беркут" підганяв кийками, не жаліючи навіть дівчат та жінок. Серед активістів звучали заклики до чинення опору співробітникам міліції, але вони були поодинокими і до них ніхто не прислухався.
На місці працювала бригада "швидкої допомоги", лікарі надавали допомогу постраждалим захисникам Майдану.