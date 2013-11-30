Мітингувальники ховаються на вулицях поблизу колишнього Євромайдану та біля церкви

Людям необхідні бинти та інші засоби першої медичної допомоги. Лікарів закликають допомагати пораненим. Побиті студенти зібралися в дворі Михайлівської церкви. У соціальних мережах обурюються, що до крові фактично збили дітей.

Колишній майданівці, котрих не забрали до автозаків, ховаються у найближчих до Майдану Незалежності вулицях. Мобільний зʼязок на Майдані глушать, - повідомляють у соцмережах.

Зʼявилася навіть пародія на пісню про ІІ світову війну, яка присвячена Євромайдану: "30 ноября, ровно в 4 часа, Киев громили, нам объявили, что зачищали Майдан!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля п’ятої ранку «Беркут» розігнав Євромайдан (відео). Правоохоронці повністю оточили Майдан Незалежності і почали "зачистку" території (відео).

Люди при цьому у паніці втікали. А тих, хто відмовлявся йти добровільно, "Беркут" підганяв кийками, не жаліючи навіть дівчат та жінок. Серед активістів звучали заклики до чинення опору співробітникам міліції, але вони були поодинокими і до них ніхто не прислухався.

На місці працювала бригада "швидкої допомоги", лікарі надавали допомогу постраждалим захисникам Майдану.