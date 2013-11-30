У Львові померла Леся Гонгадзе
12:32, 30 листопада 2013Політика
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Сьогодні над ранок у Львові на 69-му році життя померла Леся Гонгадзе. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівській міськраді.
«Леся Гонгадзе була надзвичайно мужньою жінкою. Донька українського патріота, яка виховала чудового сина – справжнього захисника української національної ідеї, державності та незалежності. Сім’я Гонгадзе – це сьогодні приклад для нас усіх. Приклад справжнього патріотичного виховання. Весь Львів сумує», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.
Леся Гонгадзе (Корчак) була корінною львів’янкою. Її батько Теодор Корчак був першим радіотехніком у Західній Україні. Сама Леся Гонгадзе – медик за фахом.Вона була матір’ю журналіста Георгія Гонгадзе, який загинув у 2000 році.
Місце, дата та час прощання і похорону зараз уточнюється.
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