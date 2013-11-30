У Львові померла Леся Гонгадзе

«Леся Гонгадзе була надзвичайно мужньою жінкою. Донька українського патріота, яка виховала чудового сина – справжнього захисника української національної ідеї, державності та незалежності. Сім’я Гонгадзе – це сьогодні приклад для нас усіх. Приклад справжнього патріотичного виховання. Весь Львів сумує», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Леся Гонгадзе (Корчак) була корінною львів’янкою. Її батько Теодор Корчак був першим радіотехніком у Західній Україні. Сама Леся Гонгадзе – медик за фахом.Вона була матір’ю журналіста Георгія Гонгадзе, який загинув у 2000 році.

Місце, дата та час прощання і похорону зараз уточнюється.