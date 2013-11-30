МВС: Під час розгону Євромайдану постраждали 12 правоохоронців

Центральний сайт МВС України розмістив повідомлення від імені ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, що під час розгону Євромайдану «постраждало 12 правоохоронців».

При цьому жодних підтверджень щодо травм, тілесних ушкоджень, забоїв, переламів, опіків, отруєнь тощо не надається – ні у текстовому, ні у фото-, ні у відеоформатах.

Водночас, на сайті МВС України немає жодних пояснень стосовно численних фото- і відеосвідчень про застосування працівниками МВС фізичної сили та спеціальних засобів, зокрема, гумових кийків, як для розсіювання групи мітингувальників на Майдані Незалежності, так і до окремих поодиноких громадян, які перебували не лише на цьому Майдані, але й на прилеглих до нього вулицях і подвір’ях, і які не чинили опору представникам міліції.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медичну допомогу було надано 35 постраждалим від міліції внаслідок нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Він додав, що 7 людей ще перебувають у лікарнях, що постраждалі отримали забої та садна, є одна черепно-мозкова травма, і один перелом.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Вранці їх було близько 500. Станом на 17.00 на Михайлівській площі вже зібралося близько 15 тисяч громадян.