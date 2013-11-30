Стало відомо, хто віддав наказ «Беркуту» йти на Майдан

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк заявляє, що сам давав наказ бійцям спецпідрозділу “беркут” відтіснити мітингувальників з Майдану Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коряк заявив сьогодні відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Києві.

“Я прийняв рішення направити «беркут»”, - сказав Коряк, зауваживши на уточнююче запитання, що це рішення було узгоджено керівництвом, враховуючи кількість розрахунків (міліції) на присутніх людей (на Майдані)”.

Коряк також зауважив, що забезпечення доступу комунальних служб до підготовки Майдану Незалежності до новорічних свят було задіяно 300 бійців “беркуту”.

Як зазначив начальник столичного главку, приблизно опівночі один із координаторів Євромайдану повідомив присутнім про припинення акції в зв`язку з чим працівники комунальних служб прийняли рішення продовжити встановлення ялинки та інших новорічних атрибутів і звернулися до правоохоронців з проханням забезпечити доступ до центральної столичної площі.

Коряк зауважив, що правоохоронці попросили мітингувальників звільнити площу, але у відповідь у представників міліції полетіло каміння, палки і “банки з зеленим горошком”.

Відповідаючи на запитання, чи готовий начальник київської міліції добровільно піти у відставку після сьогоднішніх подій, він сказав: «Питання про мою відставку і відповідальність буде приймати прокуратура і МВС після перевірки... якщо я щось порушив, я буду відповідати”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

За словами очевидців, близько 4-ї ранку бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Ті, кому вдалося піти з Майдану Незалежності, знайшли укриття у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.