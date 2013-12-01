Люди на Майдані перебували законно - Пшонка

Як повідомляє прес-служба ГПУ, про це заявив Генеральний прокурор України Віктор Пшонка на нараді за участі Міністра внутрішніх справ, Голови Служби безпеки, заступників Генерального прокурора і керівників окремих структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

За словами Віктора Пшонки, мирні акції не можуть мати такого закінчення, як сталося на Майдані зранку 30 листопада.

«Люди на Майдані знаходилися законно. Це їх конституційне право, і завдання правоохоронних органів полягало в першу чергу в тому, щоб забезпечити реалізацію цього права», - сказав він.

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Генеральний прокурор підкреслив, що кожна хвилина тих подій буде ретельно розслідувана.

«Якщо відбулися сутички, є постраждалі - значить, було порушено Закон. І в першу чергу я вимагаю розслідування правомірності застосування спецзасобів співробітниками правоохоронних органів та перевірки інформації міліції щодо провокаційних дій окремих груп людей, які були за спинами мирних громадян», - зазначив Віктор Пшонка.

Також Генеральний прокурор України повідомив, що слідчі дії розпочалися 30 листопада.

«Вже відкрито кримінальні провадження за фактами подій, які призвели до силового протистояння людей на Майдані у ніч з 29 на 30 листопада. Діям усіх учасників буде дана правова оцінка, і будуть встановлені всі люди, які постараждали внаслідок сутичок», - сказав Пшонка.

Тим часом, після розгону Євромайдану Беркутом триває нова масова акція протесту.