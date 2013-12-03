Депутати заявляють, що люди в приміщенні КМДА знаходяться законно

«Люди, які зараз знаходяться в приміщенні Київської міської державної адміністрації, перебувають там без будь-яких порушень норм чинного законодавства», - так прокоментував можливість звільненнями силовими структурами приміщення КМДА лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола Катеринчук. – «Відтак від когось звільняти приміщення просто не має сенсу. Воно ні ким не захоплене. Чиновники КМДА безперешкодно можуть виконувати свої посадові обов’язки».

«Загальна декларація прав людини в статті 21 визначає, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування може здійснюватись територіальною громадою міста безпосередньо. До того ж, згідно з частиною другою статті 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень», - повідомив Микола Катеринчук. – «Отже, в умовах, коли відповідно до Конституції Київська міська рада є нелегітимною, територіальна громада міста має право самостійно управляти комунальною власністю міста, в тому числі у будинком міської ради. А тому перебування киян у приміщенні Київської міської ради є абсолютно законним і виправданим».