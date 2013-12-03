Reuters: Франція запросила Кличка обговорити ситуацію в Україні
Франція запросила одного з лідерів опозиції Віталія Кличка в Париж обговорити антиурядові виступи, які вивели на вулиці Києва та інших міст України сотні тисяч мітингувальників.
Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус повідомив радіостанції RFI, що відправив лідерові парламентської партії "Удар" Віталію Кличко послання, повідомивши про готовність зустрітися з українським політиком, повідомляє Reuters.
Міністр також зазначив, що президент Франції Франсуа Олланд зустрічався з Януковичем у ході саміту у Вільнюсі минулого тижня.
"Не наша справа втручатися у внутрішні справи, але до цього ми спілкувалися з Януковичем, і мені здається нормальним зустрітися і з паном Кличко, раз вже пані (Юлія ) Тимошенко залишається за гратами", - сказав глава МЗС Франції Лоран Фабіус.
Як повідомляв УНІАН, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося оформити на саміті " Східного партнерства" у Вільнюсі.
Після жорстокого розгону «беркутівцями» Евромайдана в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні посилилися. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, участь у якій тільки в Києві взяли понад півмільйона людей. Акції протесту тривають.
На даний момент мітингувальники в центрі столиці обносять Майдан колючим дротом.