Reuters: Франція запросила Кличка обговорити ситуацію в Україні

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус повідомив радіостанції RFI, що відправив лідерові парламентської партії "Удар" Віталію Кличко послання, повідомивши про готовність зустрітися з українським політиком, повідомляє Reuters.

Міністр також зазначив, що президент Франції Франсуа Олланд зустрічався з Януковичем у ході саміту у Вільнюсі минулого тижня.

"Не наша справа втручатися у внутрішні справи, але до цього ми спілкувалися з Януковичем, і мені здається нормальним зустрітися і з паном Кличко, раз вже пані (Юлія ) Тимошенко залишається за гратами", - сказав глава МЗС Франції Лоран Фабіус.

Як повідомляв УНІАН, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося оформити на саміті " Східного партнерства" у Вільнюсі.

Після жорстокого розгону «беркутівцями» Евромайдана в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні посилилися. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, участь у якій тільки в Києві взяли понад півмільйона людей. Акції протесту тривають.

На даний момент мітингувальники в центрі столиці обносять Майдан колючим дротом.