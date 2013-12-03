Майдан обносять колючим дротом

Як передає кореспондент УНІАН, за словами одного з активістів, таким чином вони мають намір запобігти спробам провокацій з боку «Беркуту» і провокаторів, пов'язаних з можливими рішеннями Верховної Ради сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь понад півмільйона осіб. Мітингувальники, які прийшли у центр Києва, в лічені хвилини очистили Майдан Незалежності від встановлених міліцією огорож.

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У Києві учасники акції протесту проти дій влади за ніч з 1 на 2 грудня звели навколо Майдана Незалежності барикади. Для цього активісти, зокрема, використали частину конструкцій розібраної новорічної ялинки і залізні щити.

Усі підходи до Майдану з боку Хрещатику, вулиць Інститутської, Городецького, Європейської площі перекриті барикадами. Для людей, які виходять з метро, зробили проходи.

Нагадаємо, 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають. Опозиція вимагає розглянути у ВР питання про відставку Кабінету міністрів України. Зараз в парламенті чекають на прибуття членів уряду.