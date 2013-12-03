МОН спростовує заяву "Батьківщини" про підготовку "тітушок"

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із засобами масової інформації МОН, «з самого ранку в приміщенні МОН, зокрема, залі колегії проводяться поточні робочі наради, серед яких – Всеукраїнська нарада з питань розвитку професійно-технічної освіти, учасниками якої є близько 100 осіб».

«Окрім того, в Міністерстві освіти і науки діє пропускна система для працівників центрального апарату, а всі відвідувачі реєструються в Журналі реєстрації відвідувачів МОН», - додали у Міносвіти.

У міністерстві зауважили, що просять «вважати інформацію народних депутатів з фракції «Батьківщина» провокацією, спрямованою на дискредитацію Міністерства освіти і науки як центрального органу виконавчої влади».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба ВО “Батьківщина” поширила повідомлення про те, що народні депутати з фракції "Батьківщина" отримали інформацію з «достовірних джерел» в Міносвіти про підготовку загону провокаторів, яких засилають в ряди студентів, що беруть участь у Євромайдані.

«Сьогодні зранку у залі колегії Міносвіти відбувся інструктаж понад ста молодиків характерної зовнішності, яких нагодували, вдягли єврострічки та роздали написані інструкції з легендою про те, що вони студенти різних вузів.

В ці хвилини студентів-перевертнів везуть на Євромайдан, де вони змішаються зі студентами-протестувальниками з метою організації провокацій», - сказано у повідомленні прес-службі партії.