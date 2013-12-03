Ще три губернатори звернулися до українців з приводу останніх подій

Голови Полтавської ОДА Олександр Удовиченко зазначає, що Україна вже встала на шлях модернізації країни, демократичних перетворень і саме цей шлях має вивести наше суспільство на європейські стандарти життя.

Але зараз «знаходяться сили, яким вигідно збільшити напругу у суспільстві до критичної, спонукати учасників майданів до силових дій, до штурмів і захоплення приміщень. Ці сили переслідують власну мету, що не має нічого спільного з інтересами людей», - йдеться у зверненні губернатора.

«Такі дії, що лише призводять до силового протистояння та страждань людей, кровопролить, ми категорично засуджуємо. Підтримуємо Президента України у його безапеляційній вимозі виявити і покарати винних за вчинений безлад і побиття учасників мирного зібрання громадян. Поділяємо разом з ним глибоке обурення тими ганебними подіями, які відбулися на Майдані Незалежності напередодні 1-го грудня – Дня референдуму про незалежністьУкраїни», - заявив губернатор Полтавскої області Удовиченко.

У свою чергу голова Сумської ОДА Юрій Чмир також засуджує будь-яке застосування сили.

«Я розділяю занепокоєність людей останніми подіями на столичному майдані. Глибоко засуджую дії, що спровокували безпрецедентну реакцію «Беркуту», засуджую будь-яке застосування сили. Сподіваюся, що Генеральна прокуратура, виконуючи доручення Президента України, невідкладно дасть об’єктивну оцінку цим подіям, а винні у порушенні прав громадян будуть притягнуті до відповідальності», - вважає губернатор.

Він також зазначив, що «ця політична криза має бути врегульована мирним шляхом. У непростий для України час ми повинні максимально згуртуватися, аби не допустити кровопролиття, зберегти мир і спокій у регіоні та державі».

«Тому закликаю громадськість не піддаватися на гасла провокаторів, зберігати спокій, не дати певним силам скористатися напругою задля отримання політичних дивідендів, - заявив губернатор Сумської області.

Голова Херсонської ОДА Микола Костяка висловив впевненість, що мітинги не вирішують головних проблем та не полегшать життя мільйонів простих українців.

«Необхідно стабілізувати ситуацію в країні, заспокоїти мітингувальників, знайти та покарати провокаторів, які штовхають людей на необдумані дії, руйнування, силові сутички, - закликав голова облдержадміністрації Микола Костяк. - Мітинги, стихійні захвати і штурми не вирішують головних проблем та не полегшать життя мільйонів простих українців, зате допоможуть окремим політичним силам вирішити свої особисті, не державні, інтереси».