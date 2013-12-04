Держсекретар США закликав українську владу дослухатися до думки народу

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, про це він зазначив у своєму виступі перед пресою у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3 грудня.

«Ми, як і наші європейські друзі, вважаємо, що народ України повинен мати право на можливість вільно висловлювати свою думку, без насильства, і що керівництво України повинно дослухатися до нього», - наголосив Керрі.

«Потужна демонстрація підтримки Європи в містах по всій Україні дійсно була просто неймовірна. Люди найрізноманітніших верств промовляють вголос про свої дуже реальні і дуже глибокі устремління, і ми закликаємо український уряд прислухатися до голосів свого народу, який хоче жити в умовах свободи, відкритих можливостей і процвітання», - додав він.

За словами Керрі, «це дійсно те, у чому народ України повинен розібратися із своїм керівництвом, і керівництво має прислухатися до думки людей і працювати з людьми».

При цьому він закликав всі сторони поводитися мирно, адже насильству не повинно бути місця у сучасній європейській державі, а також - працювати разом: «Ми вважаємо, що це насправді та мета, на яку повинні працювати всі в Україні, працювати разом, щоб повернути Україну на шлях європейської інтеграції та економічного здоров'я. І ми сподіваємося, що це може відбутися якнайшвидше», - сказав Керрі.

Він зауважив, що дуже потужно показали себе люди, які хотіли б бути пов'язані з Європою та які покладали великі надії на те, що їхні сподівання будуть реалізовані за допомогою цієї асоціації. «І ми стоїмо по боці переважної більшості українців, які хочуть бачити це майбутнє для своєї країни, і ми високо оцінюємо те, що ЄС тримає двері відкритими для цього», - підкреслив Держсекретар США.

Водночас він наголосив: «Європа і друзі Європи – всі відмовляються устрявати у відкриту, і нам здається, недоречну, війну цінових пропозицій по відношенню до вибору, що може бути, або може не бути зроблено. І у цьому виборі, очевидно, потрібно відрізняти вибір, зроблений керівництвом, від вибору, що робиться народом. І саме тому люди в Україні виходять на неймовірні за чисельністю демонстрації, тому що пан Янукович, очевидно, прийняв своє особисте рішення, а люди з цим рішенням не згодні».

«Ми дуже твердо переконані, що вони повинні самі зробити свій вибір. Вони повинні бути в змозі вирішити, до кого вони хочуть приєднуватися, без перебиваючих одна одну цінових пропозицій чи то на особистому рівні, чи на національному, а радше, на основі доступних їм переваг і життя, яке з цим приходить, і тих прав та можливостей, до яких вони хотіли б бути в стані звернутися», - додав Керрі.

Також він підкреслив, що США уважно стежать за ситуацією в Україні, і що заступниця Державного секретаря Вікторія Нуланд відправиться туди 4 грудня, до неї приєднаються інші міністри, які прибудуть в Україну для зустрічей.

«Я особисто поїду в Молдову з метою підтримки європейського вибору цієї країни. І я з нетерпінням чекаю візиту до України, коли вона теж повернеться на шлях європейської інтеграції та економічної відповідальності. І ми говорили дуже чітко про наше бажання побачити, що народу України вдалося змусити своїх керівників виконувати його прагнення – мирним шляхом, без насильства, якому не повинно бути місця у сучасній європейській державі», - зазначив Держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, ще в жовтні Керрі планував відвідати Київ, однак 22 листопада - через день після заяви України про паузу в підготовці до асоціації з ЄС - Держдепартамент оголосив, що візит Керрі не відбудеться через напружений графік.