Ештон не поїде до Києва на засідання ОБСЄ

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрін Ештон не їде до Києва на зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ, однак буде представлена своєю заступницею, яка проведе переговори з представниками української влади та опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Мая Косьянчич, речниця Кетрін Ештон, на брифінгу для журналістів в приміщенні Єврокомісії.

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"Вона не скасувала свій візит. Баронеса Ештон буде продовжувати переговори з Сербією та Косово завтра. Ось чому вона має бути у Брюсселі і це було в її календарі вже певний час. У Києві на міністерській зустрічі ОБСЄ її буде представляти пані (Хельга) Шмід, політичний директор," сказала речниця і додала: "Вона говоритиме з українською владою і вона також говоритиме з опозицією".

Україна завершує річне головування в ОБСЄ наприкінці грудня цього року. В Києві 5-6 грудня має відбутися зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.