Ештон каже, що ЄС хоче мати "міцні стосунки" з Україною

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон заявила, що ЄС хоче мати міцні відносини з Україною, незважаючи на неготовність України підписати Угоду про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, по це Ештон заявила перед початком офіційної частини саміту Східного партнерства у Вільнюсі.

“Ми хочемо мати міцні відносини з Україною. Ці відносини ідуть на взаємну користь і Україні, і ЄС. Ми думаємо, що від України залежить, що вона хоче робити, Але я справді сподіваюся що ми будемо рухатися вперед якнайшвидше”, - сказала Ештон.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства» в листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У той же день в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.