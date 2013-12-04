Генпрокуратура: Вимоги пікетувальників — безглузді

У Генеральній прокуратурі України роз'яснюють активістам антиурядового мітингу, що органи прокуратури не уповноважені скасовувати рішення судів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, коментуючи сьогоднішнє пікетування будівлі ГПУ з вимогою скасувати рішення суду про арешт дев’ятьох затриманих учасників акції біля Адміністрації Президента 1 грудня.

«Вимоги пікетувальників — безглузді... Якщо вони не розуміють елементарного — що прокуратура не уповноважена скасовувати рішення судів, то про що можна далі говорити. А кричати задля того, щоб кричати, і при цьому відмовлятися від цивілізованого спілкування із заступниками генерального прокурора, які вийшли до мітингуючих, - це деструктивна позиція», - зауважили у відомстві.

На тему: Затриманих на Банковій протестувальників переводять з лікарні до СІЗО

При цьому у прес-службі підкреслили, що мітингувальники не передали у Генпрокуратуру жодного офіційного звернення зі своїми вимогами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що учасники антиурядової акції пікетуватимуть МВС і Генеральну прокуратуру на знак протесту проти засудження на два місяці 13 активістів Євромайдану.

Пізніше близько 300 мітингувальників пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою покарати винних у розгоні Євромайдані 30 листопада у Києві та припинити кримінальні переслідування активістів.

Вони тримають плакати з написами: “Ні репресіям!”, “Демократію не судять!”, “Беркут” має бути покараний!”.