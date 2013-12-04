Затриманих на Банковій протестувальників переводять з лікарні до СІЗО

Міліція переводить затриманих на вулиці Банковій, які на сьогодні перебувають у лікарні, до СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам на прес-конференції наречена одного із затриманих Яна Степанова.

Адвокати представників затриманих також висловили припущення, що це робиться з метою, аби унеможливити доступ до затриманих, які також були присутні на прес-конференції.

Згідно з їх інформацією, з 9 затриманих на вулиці Банковій, 6 перебувало у лікарні з травмами різної тяжкості, зокрема у одного з них тяжка черепно-мозкова травма, інший перестав бачити на одне око, в усіх затриманих численні забої та переломи.