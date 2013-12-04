Затриманих на Банковій протестувальників переводять з лікарні до СІЗО
15:41, 04 грудня 2013Політика
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З дев'яти затриманих, шість перебували в лікарні.
Затриманих за протест переводять до СІЗО / Фото: Cotidianul
Міліція переводить затриманих на вулиці Банковій, які на сьогодні перебувають у лікарні, до СІЗО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам на прес-конференції наречена одного із затриманих Яна Степанова.
Адвокати представників затриманих також висловили припущення, що це робиться з метою, аби унеможливити доступ до затриманих, які також були присутні на прес-конференції.
Згідно з їх інформацією, з 9 затриманих на вулиці Банковій, 6 перебувало у лікарні з травмами різної тяжкості, зокрема у одного з них тяжка черепно-мозкова травма, інший перестав бачити на одне око, в усіх затриманих численні забої та переломи.
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