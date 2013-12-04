До черкаських студентів на Євромайдані приєдналися матері

Як передає кореспондент УНІАН, разом зі студентами на Євромайдан вийшло і з десяток мам з гаслами «Захистимо дітей - мами», «Чому діти відповідають за вчинки «Беркута?»

Студенти скандували «Ганьба», «Разом і до кінця».

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Громадський порядок на мітингу забезпечували близько 20 міліціонерів, які охороняли периметр площі, як вони самі зауважили, від можливих провокацій. І хоча правоохоронці закликають студентів не вдягати маски на обличчя, та багато молоді в масках, бо остерігаються репресій від керівництва вишів.

Після мітингу на Театральній площі студенти колоною рушили на Соборну площу під стіни Черкаської облдержадміністрації. Тут вже зібралося понад 500 мітингувальників, як студентів, так і старших людей.

Студенти розгорнули гасло: «Студенте, увімкни свідомість! Страйкуй за ЄС!»

Під час мітингу учасники акції збирали кошти для поїздки черкаської молоді на київський Євромайдан.

Тим часом вхід до Черкаської облдержадміністрації охороняють близько 15 міліціонерів.