В Одесі проходить мітинг на підтримку Євромайдану
Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту, яка почалася о 18.00 на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку, прийшли понад 300 людей.
В руках у людей плакати: «У відставку Януковича!», «Свобода або смерть», «Одеса – Європа!», «Новий рік без Януковича» тощо.
Перед протестантами виступили три активісти «Євромайдан-Одеса», які приїхали з Києва, де брали участь у мирних акціях протесту. Вони прибули до Одеси за теплими речами й сьогодні пришли на бульвар, щоб розповісти присутнім про події в столиці «з перших вуст».
Всі, хто хоче висловитися, можуть це зробити біля мікрофону - вони по черзі висловлюються проти кривавої розправи над мирними демонстрантами.
Партійної символіки у тих, хто прийшли, немає. Активісти «Євромайдан-Одеса» роздають учасникам акції й перехожим спеціальні самоклеючі листівки із закликом відправити Президента Віктора Януковича у відставку.
Кілька дівчат усім охочим наливають із термосів гарячий чай і пригощають печивом.