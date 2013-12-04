В Одесі проходить мітинг на підтримку Євромайдану

В руках у людей плакати: «У відставку Януковича!», «Свобода або смерть», «Одеса – Європа!», «Новий рік без Януковича» тощо.

Перед протестантами виступили три активісти «Євромайдан-Одеса», які приїхали з Києва, де брали участь у мирних акціях протесту. Вони прибули до Одеси за теплими речами й сьогодні пришли на бульвар, щоб розповісти присутнім про події в столиці «з перших вуст».

Всі, хто хоче висловитися, можуть це зробити біля мікрофону - вони по черзі висловлюються проти кривавої розправи над мирними демонстрантами.

Партійної символіки у тих, хто прийшли, немає. Активісти «Євромайдан-Одеса» роздають учасникам акції й перехожим спеціальні самоклеючі листівки із закликом відправити Президента Віктора Януковича у відставку.

Кілька дівчат усім охочим наливають із термосів гарячий чай і пригощають печивом.