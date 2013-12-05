Кравчук про Януковича: Тебе обрано легітимно, то маєш працювати до 2015 року

Колишній Президент України Леонід Кравчук не радить нинішньому Президенту України Віктору Януковичу йти на дострокові вибори і вважає, що він має працювати до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Аби мене запитали, я б йому не порадив іти на дострокові вибори, і не тому, що я якось особливо ставлюсь до Президентів, в тому числі і до Януковича, а тому, що дострокові вибори Президента не пом'якшили б ситуацію, а загострили б її до найвищих меж. Сьогодні, аби розпочати вибори, причому позаконституційні, дострокові, потрібно, щоб це рішення прийняла ВР. Вона його ніколи не прийме. Але ж і потреби у цьому немає ніякої”, - наголосив Кравчук.

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Він зазначив, що в Україні легітимна та конституційна влада, оскільки обрання Януковича Президентом визнав весь світ та Україна. “Тому говорити, що Янукович обраний нелегітимно, жодної підстави немає, а раз він обраний легітимно, то має працювати до 2015 року. Звичайно, якщо раптом щось станеться неймовірне і поведінка Президента може виходити за межі Конституції, тоді це питання буде ставитись (про дострокові вибори Президента України - УНІАН), а зараз підстав немає”, - сказав Кравчук.

На його думку, сьогодні є одна можливість вийти з ситуації, яка склалась в країні, – сісти за круглий стіл і знайти спільну мову.

“Влада має знайти спільну мову з опозицією: вона не вважає опозицію ворогом, а опозиція не вважає владу ворогом. Припинити ці ярлики, які навішуються і не приносять абсолютно ніякої користі, а сісти за стіл і цивілізовано працювати”, - резюмував Кравчук.