Влада чекає офіційних пропозицій від опозиції - Арбузов

Про це заявив перший віце -прем`єр -міністр України Сергій Арбузов в інтерв`ю «5 -му каналу».

На запитання, чи можуть стати виходом зі складної політичної ситуації в країні, спричиненої акціями протесту, дострокові парламентські і президентські вибори, Арбузов відповів після уточнюючго запитання : «Ні. Я кажу, що ми повинні провести переговори за столом переговорів і там, коли прозвучать якісь пропозиції офіційні ( в тому числі і про дострокові вибори - УНІАН) , їх обговорити» , - заявив Арбузов.

На запитання, чи допускає він , що в країні можуть відбутися дострокові і парламентські і президентські вибори, Арбузов сказав: «Я допускаю, що такі пропозиції можуть прозвучати. І я вважаю, що ми готові їх обговорити».

Арбузов також припустив, що Президент України Віктор Янукович в курсі , що на мітингах звучать заяви про необхідність проведення дострокових президентських виборів.

«Сьогодні всі засоби масової інформації практично на 100 % перебувають на Майдані і показують , як усе відбувається. І практично кожна людина в цій країні розуміє , про що йде мова і які вимоги висувають мітингувальники » , - сказав Арбузов.