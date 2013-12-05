Учасники Євромайдану передали до МВС інформацію про зниклих безвісти

Мітингувальники передали в МВС депутатське звернення щодо зниклих безвісти людей під час розгону Євромайдану 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час пікетування МВС народний депутат України Юрій Дерев'янко (позафракційний).

У цьому зверненні йдеться про необхідність порушення кримінальних справ щодо зникнення людей та оголошення їх у розшук.

Народний депутат, громадські активісти та представники ЗМІ певний час не могли потрапити до приймальні МВС, аби передати звернення, оскільки вона виявилась зачиненою.

Лише за 15 хвилин після того, як через гучномовець було повідомлено про дане звернення, було відкрито громадську приймальню, де представник міліції все ж таки забрав це звернення.

Як зазначив громадський активіст Володимир В'ятрович, на сьогодні зниклими безвісти вважаються 13 осіб, в основному це студенти, які зникли після подій 30 листопада.

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На даний момент ні родичі, ні знайомі зниклих не мають щодо їхнього перебування жодної інформації.

Мітингувальники під МВС також поклали під дверима приймальні торт, оскільки саме сьогодні виповнюється 25-та річниця з дня заснування спецпідрозділу “Беркут”.

Як зазначили учасники акції, торт вони подарували на знак поваги до тих представників міліції, які протягом цих 25 років чесно виконували свої обов'язки та боролися зі злочинністю.

Оскільки двері центрального входу до МВС були зачинені, на них навіть були відкручені ручки, аби їх не можна було відчинити з вулиці, то торт мітингувальники поклали прямо під дверима.

На даний момент мітинг під МВС практично завершився, мітингуючі повертаються до Майдану Незалежності.