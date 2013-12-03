У міліції заявили, що під час Євромайдану ніхто не повідомляв про зниклих безвісти

Головне управління МВС України в місті Києві заявляє, що до міліцейських підрозділів не надходило жодної офіційної заяви про зникнення громадян з початку мітингів в центральній частині міста.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві.

«У деяких ЗМІ та соціальних мережах з’явилася інформація про те, що з початку мітингів в центральній частині міста зникли безвісті ряд громадян. Столична міліція детально опрацювала персональну інформацію щодо зниклих, зазначених у соціальних мережах. Жодна особа з їх числа правоохоронцями не затримувалася та не доставлялася до відділів міліції Києва», - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що до міліцейських підрозділів не надходило жодної офіційної заяви про зникнення громадян.

Водночас, Євро пресс-центр повідомляє, що близько 22:00 у понеділок, 2 грудня, на станції метро "Майдан Незалежності" невідомі особи в камуфляжі побили волонтера, який дві доби працював медиком на Євромайдані. Побитий медик Роман мав з собою понад 8 000 грн, зібраних в якості добровільних пожертв на медичні потреби. Зв'язку з Романом немає та місце його перебування невідоме.

Також прес-служба НРУ повідомила УНІАН, що сьогодні, 3 грудня, близько 8:00 ранку спецпідрозділ «Беркут» на вул. М.Грушевського, 5, «біля головного входу забрав мирного активіста Народного Руху України Васька Богдана Івановича, 1992 р.н. Хлопець є уродженцем с. Острів Сокальського району Львівської області. Досі його місце перебування невідомо». НРУ просить ЗМІ та інші громадські та правові інституції посприяти у розшуку молодого хлопця.