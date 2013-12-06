Медведєв пояснив, чому влада України призупинила підписання Угоди з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Дмитро Медведєв сказав в інтерв'ю російським телеканалам, відповідаючи на запитання, яку ціну готова заплатити РФ, щоб не допустити європейської інтеграції України.

«Ми сказали нашим партнерам – ви повинні прорахувати, що відбуватиметься. Вони прорахували й зрозуміли, що зараз вони до цього не готові, тому ухвалили рішення відкласти підписання відповідного документа. Це їхня внутрішня справа. Ми просто звертали увагу на проблеми», - сказав Медведєв.

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Він переконаний, що це рішення ухвалено відповідно до Конституції України та нічого не порушувало, оскільки Президент і прем'єр-міністр України мають право ухвалювати рішення, в яких об'єднаннях повинна перебувати країна.

Медведєв підкреслив, що рішення про те, де бути Україні й що їй робити, повинна приймати сама України, її народ та її керівництво.

«Це їхні прерогативи, їхні повноваження, хай вони з цим самі й розбираються», - сказав Медведєв.

При цьому він підкреслив, що РФ небайдужі події в Україні, оскільки це дуже близька їй країна важливий торгово-економічний партнер.

«У нас немає ніяких протипоказань проти інтеграції України з ким би там не було. Це їхня справа. Але вони повинні все підрахувати, у що це виллється. У що виллється асоціація з ЄС, у що виллється рішення приєднатися до Митного союзу. Це має бути прораховане рішення», - додав Медведєв.

На його думку, керівництво України якраз цим і стурбоване.

«Вони довго йшли до того, щоб створити зону вільної торгівлі й окремий договір про асоційоване членство з ЄС. Ми їм говорили, що, будь ласка, ухвалюйте рішення, але в цьому випадку у вас будуть проблеми з регулюванням країни, вам буде потрібна велика кількість грошей, щоб таке регулювання ввести. Крім того, ні Росія, ні Казахстан, ні Білорусь не можуть залишатися байдужими до того, що ви відкриваєте ринок для європейських товарів», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства», що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

Вчора, 5 грудня, директор департаменту стратегічного планування та розвитку економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Євген Олейніков заявив, що пауза в підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом залежить від домовленостей представників України та ЄС, і Україна вестиме переговори, поки не переконається, що її економіка не постраждає в результаті підписання цього документа.

4 грудня робоча група на чолі із заступником голови НБУ Миколою Удовиченком відбула до Брюсселя на переговори про підготовку плану імплементації парафованої Угоди про асоціацію Україна-ЄС і так званої “дорожньої карти”.