Медведєв назвав ситуацію в Україні внутрішньою справою

Про це він сказав на зустрічі з першим віце-прем'єром України Юрієм Бойком. Українських журналістів у Москві на висвітлення цієї зустрічі не запросили.

«Ми уважно стежимо, що відбувається у вашій країні. Це внутрішня справа самої України, хоча, звичайно, дуже важливо, щоб була стабільність і порядок», - сказав Медведєв, звертаючись до Бойка.

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При цьому він зазначив, що Україна залишається найважливішим стратегічним партнером РФ. "Це визначає порядок денний на найближчий час і на майбутнє», - додав він, передає РІА «Новости».

Глава уряду РФ відзначив важливість співпраці РФ і України. «Ми домовлялися з прем'єром і Президентом. Зараз просунулася робота з цілого ряду напрямків», - додав Медведєв.

Він нагадав, що віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін був нещодавно з візитом в Україні. «Але нам потрібно рухатися і в інших напрямках, тому сьогоднішній ваш візит і переговори з Ігорем Івановичем Шуваловим та іншими партнерами, сподіваюся, додадуть належної динаміки тим питанням, за якими, можливо, у нас останнім часом руху не було», - заявив Медведєв.

Прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова повідомила, що напередодні в нього відбулася телефонна розмова з українським прем'єром Миколою Азаровим. Вона також зазначила, що українська делегація на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойком прибула до Росії для переговорів із першим віце-прем'єром Ігорем Шуваловим.

«Зараз у міністерствах йдуть консультації», - сказала Тімакова.