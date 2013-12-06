Медведєв заявляє, що Захід втручається у внутрішні справи України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю російським телеканалам, відповідаючи на запитання, яку ціну готова заплатити РФ, щоб не допустити європейської інтеграції України.

«З усіма цими проблемами має розбиратися українське керівництво й українське суспільство, а не іноземці, не Росія. Але й інші країни повинні поводитися коректно», - сказав Медведєв.

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При цьому він підкреслив, що Росія найуважнішим чином стежить за тим, що відбувається в Україні.

Він зазначив, що в Україну приїжджають представники деяких країн на рівні міністрів закордонних справ і йдуть не на переговори з владою або опозицією, а йдуть в гущину політичних подій, які, за його словами, проходять у суперечності з існуючими правилами організації мітингів, і беруть у них участь.

«Я думаю, як би відчували себе німецькі партнери, якби міністр закордонних справ РФ узяв би й пішов би на якесь зборище, яке проводилося із суперечностями німецькими правилами. Не думаю, що вони б вважали це дружнім кроком», - сказав Медведєв.

«Зустрічатися – так, брати участь, пробачте, це втручання у внутрішні справи», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відвідав мітингувальників на Майдані Незалежності в Києві.