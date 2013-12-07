Прем`єр готовий провести переговори з представниками мітингувальників

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив в інтерв`ю іноземним ЗМІ.

Азаров підтвердив, що готовий провести переговори з представниками мітингувальників: «Я готовий до діалогу. Давайте почнемо діалог, і нехай вони розходяться по домівках: у них є сім`ї, у них є діти, нехай займаються своїми справами. Вони ж десь працюють, напевно. Яка необхідність там стояти стільки часу?»

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Однак, сказав він, що до цих пір ні лідери опозиції, ні інші представники учасників протесту не відгукнулися на пропозицію приступити до таких переговорів.

«Більше того, за нашою інформацією, на превеликий жаль, Євромайдан не керується цими лідерами. Там абсолютно різні угруповання, різні люди. На превеликий жаль, на Євромайдані велика кількість радикалів, представників радикальних організацій, які, власне, й організовували більшість таких провокацій в країні і в столиці. Тому, незважаючи, ще раз я повторюю, на висловлену в понеділок пропозицію про те, щоб сісти за круглий стіл, жодних пропозицій не надійшло», - заявив Азаров.