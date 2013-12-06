Опозиція озвучила план дій для Євромайдану

Як повідомляє прес-служба партії "Батьківщина", основними цілями і завданнями Євромайдану є: звільнення політв'язнів, кримінальні справи проти глави МВС Віталія Захарченка, "беркутівців", винних у побитті демонстрантів, відставка уряду Миколи Азарова, дострокові парламентські і президентські вибори, підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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У план дій також входять міжнародні та організаційно-правові заходи.

Так, опозиція закликає "А) включити на повну потужність весь потенціал провідних міжнародних організацій, зокрема звернутися:

1. До Ради з прав людини ООН та Верховного комісара ООН з прав людини, поінформувавши їх про грубе порушення владою України своїх міжнародних зобов’язань, що випливають з Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН та передавши прохання вжити відповідних заходів впливу з метою припинення таких порушень

2. До Ради Європи – з приводу грубого та масового порушення владою України Європейської Конвенції з прав людини. Слід запропонувати ініціювати відповідні слухання в Раді Європи з українського питання

3. До неурядової міжнародної організації «Репортери без кордонів» - з приводу варварського і садистського побиття журналістів в Україні, і тому числі іноземних журналістів під час виконання ними своїх професійних обов’язків

4. До міжнародних правозахисних організацій (Amnesty International, Human Rights Watch). Слід негайно запросити представників цих організацій в якості спостерігачів для здійснення моніторингу за розвитком подій в Україні.

Б) У зв’язку з тим, що репресивні заходи владних структур в Україні організуються, оплачуються керівними особами держави, які, за неодноразовими повідомленнями ЗМІ, є причетними до масованого розкрадання державних активів і незаконного збагачення за рахунок населення країни, а також незаконного вивезення коштів за межі країни, звернутися:

1. До міжнародної організації з питань боротьби з незаконним відмиванням коштів (FATF), Світового банку, Управління ООН з наркотиків та злочинності – з метою задіяння механізмів, передбачених їх спільною ініціативою щодо повернення вкрадених активів та з метою організації розслідування щодо джерел походження закордонних рахунків та нерухомого майна вищих посадових осіб України та їх близьких родичів.

2. До окремих урядів країн Групи 20 з метою сприяти такому розслідуванню, для чого просити їх заблокувати закордонні рахунки цих осіб, оскільки кошти з них можуть бути використані для придушення законних мирних протестів в Україні.

3. До неурядової міжнародної організації «Репортери без кордонів» з проханням організувати паралельне розслідування щодо закордонних рахунків та нерухомого майна, яке належить керівним посадовим особам України або їх родичам за кордоном.

В) Для забезпечення легітимних інтересів громадянського суспільства України у стосунках з міжнародними організаціями в терміновому порядку утворити Національний комітет із захисту громадянських прав в Україні, до складу якого мають увійти представники політичних партій, громадянського суспільства, зокрема, студентська молодь, що бере участь у протестах, представники малого бізнесу, лідери громадської довіри, знакові постаті тощо.

Основною функцією комітету має стати документування злочинів проти людяності в Україні.

Утворити його представництва в усіх регіонах України. До складу комітету максимально інтегрувати вже існуючі громадські організації.

Г) Організувати безперервний процес перебування депутатів, політиків демократичних країн на Майдані в Києві. Запросити до Майдану депутатів Сейму Польщі, представників ЄНП з різних країн, депутатів Європарламенту та національних парламентів країн Європи, США, Канади, опозиційних лідерів з Росії та Білорусії.

Д) Ухвалити на Майдані звернення до ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄС про ескалацію насильства і репресій влади проти мирних громадян України. Звернути увагу світової спільноти на оприлюднення представником Партії регіонів інформації про можливі трупи: це свідчить про те, що вже є жертви дій влади або плануються нові, відповідальність за яких буде покладено на опозицію.

Е) З метою публічного контролю над фінансовими, економічними резервами та рахунками, з’ясування їх місцезнаходження звернутися до МВФ та Банку міжнародних розрахунків (місто Базель). З метою відслідковування фінансової ситуації створити Раду фінансового моніторингу при Штабі національного спротиву.

Є) Звернутися до Світового конгресу українців, урядів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, а також США, Канади, Великої Британії (де є значні українські діаспори) з проханням бути готовими надати гуманітарну допомогу Західній Україні, якій уряд Азарова готує гуманітарну катастрофу, голодомор.

Опозиція пропонує примусити працювати Уповноваженого з прав людини. Постійно вимагати від неї конкретних дій, використання повноважень для розслідування у повному обсязі побиття мирних мітингувальників. Постійно інформувати Майдан про її дії та бездіяльність.

Вимагати від Генеральної прокуратури публічної інформації про хід розслідування побиття. Постійно інформувати Майдан про її дії та бездіяльність.

Сформувати «Чорну книгу катів і порушників прав людини в Україні» і оголосити на Майдані перші прізвища осіб, які будуть внесені до неї. Направити цю книгу в усі міжнародні організації до урядів демократичних країн.

У ЗМІ та на екрані Майдану періодично оприлюднювати «список катів», до якого включити політиків, депутатів-«регіоналів», «беркутівців», суддів - усіх тих, хто причетний до репресій та їх фотографії (акція «Знай ката в обличчя»). Постійно оновлювати цей список.

Підготувати з документальним підтвердженням та направити до міжнародних правозахисних організацій та Генеральної прокуратури України повідомлення про вчинення злочину керівником київського «Беркуту» С.Кусюком – вчора і сьогодні в ТСН було показано репортаж про те, що 1 грудня на вул. Банковій провокаційними діями з трактором керувала особа, схожа на нього. Поставити питання про встановлення цієї особи та притягнення її до кримінальної відповідальності за організацію масових заворушень, перевищення влади, посягання на життя і здоров’я працівників міліції.

Домогтися початку кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ України Захарченка за дії «Беркуту» 30 листопада та 1 грудня. Створити ТСК з цього питання у Верховній Раді України.

Також опозиція просить закликати до бойкоту товарів та послуг тих компаній та організацій, власники яких є депутатами або активістами Партії регіонів.

Звернутися до державних службовців, не згодних з нинішньою політикою влади із закликом добровільно подати у відставку.

Ініціювати масові демонстрації протесту проти візиту в Україну керівників глав держав і урядів, які підтримують чинний режим.

Учасникам Євромайдану також слід посилити охорону громадського порядку. Зокрема, провести переговори з керівниками «афганців», організацій ветеранів Збройних сил і силових структур з метою їх залучення до охорони громадського порядку в місцях проведення акцій та захисту прав громадян під час мирних протестів.

Залучати будівельну, сільськогосподарську та комунальну техніку для посилення периметру Майдану.

Ініціювати акції під Межигір’ям. Підготувати та зареєструвати законопроект, який би передбачав можливість існування державних резиденцій, у тому числі резиденції глави держави винятково на території державних установ і відповідно забороняв їх функціонування на території приватних організацій, у тому числі тих, які зареєстровані за кордоном.

Здійснювати постійний моніторинг підвозу людей на акції, які організовані Партією регіонів, визначити відповідальних за проведення такого моніторингу в усіх рекреаційних зонах навколо Києва, зокрема, в Пущі-Водиці, Кончі-Заспі, Ірпені, Василькові тощо, у самому Києві, зокрема, на залізничних та автобусних вокзалах.