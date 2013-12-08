Українська діаспора у 20-ти містах світу підтримає Марш мільйона

Акції солідарності з українськими протестувальниками відбудуться у багатьох містах США, Канади та Європи, повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

У деяких містах українці вийдуть на вулиці вдруге та втретє. Зокрема, у США акції підтримки єврореволюції відбудуться щонайменше у 10-ти містах.

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У Чикаго українці на підтримку Євромайдану вивісили в українській частині міста прапори та пов’язали жовто-сині стрічки. Одна із парафій навіть створила власну “йолку”, яку буде прикрашено плакатами, як на Майдані у Києві.

У Нью-Йорку до української громади приєднається також польська, а трансляція нью-йоркського Євромайдану буде виведена в інтернет.

Також українці вийдуть на вулиці Бостона, Філадельфії, Рочестера, Сент-Пола, Лос-Анджелеса, Сан-Дієго, Сан-Франциско та Маямі.

Марш Солідарності пройде у Ванкувері. За результатами акції буде знято відеозвернення до київського Майдану, відео для канадських та місцевих ЗМІ, а також будуть зібрані і передані кошти на підтримку протестувальників у столиці. Свою підтримку висловлять також українці з Торонто.

Представники різних кіл ініціювали зібрання усіх українців у Відні. У Римі українці зберуться на Майдан, щоб привернути увагу туристів та італійців.

Мирна хода пройде також у італійському місті Брешті.

На підтримку демократичної України у Парижі закликають зібратися біля центру Помпіду.

Мітинги також відбудуться у Мадриді, Лісабоні, Порту та Фару, Лондоні.

Акції на підтримку протестів в Україні відбуваються у різних містах світу з кінця листопада. До силового розгону Євромайдану діаспора активно мітингувала у більш ніж 20-ти країнах.