На Майдані Незалежності збираються учасники Народного віче

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9.00 ранку кількість людей на Майдані Незалежності вже близько трьох тис.

Більшість їх перебуває біля сцени Євромайдану, де пройшов молебень за українську націю та державу.

Люди прибувають в центр міста швидкими темпами. Зокрема, в столичному метрополітені, на станції метро “Хрещатик”, практично всі пасажири входять з вагонів і піднімаються у центр Києва.

Люди на Євромайдані - в доброму настрої.

Частина з них, що біля сцени, тримають прапори України та партійні. Люди, що прибувають на Майдан, також прикрашають себе українським прапором чи стрічкою з символікою Євросоюзу та України.

За інформацією координаторів Євромайдану, перед початком Народного віче, о 10.00, планується провести ще одну акцію “Не бий! Кохай та захищай!”. Українські дівчата підуть до Кабміну та Адміністрації Президента і перед “беркутівцями” викладуть з живих квітів серце як символ добра та любові, що врятують Україну.

Нагадаємо, на Народне віче 1 грудня у Києві вийшли більш як 500 тисяч громадян, обурених жорстоким розгоном «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада.