Пікетувальники залишили територію біля Кабміну
Пікетувальники залишили територію біля Кабінету міністрів України, де вони перебували з 2 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент біля центрального входу до будівлі Кабміну немає жодного організованого пікету мітингувальників.
В той же час Кабмін посилено охороняється, в тому числі його вхід залишається заблокований міліцейськими автобусами.
Буквально зараз до перетину вулиць Грушевського та Садової підходить колона солдат Внутрішніх військ МВС у спецобладунках чисельністю близько 200 осіб. Вони шикуються безпосередньо на розі цих вулиць. Подальші їхні дії невідомі.
Вулиця Грушевського також залишається заблокованою автобусами з міліцією.
За автобусами міліція монтує гучномовці.
Видно, що міліціонери та спецпризначенці базуються як у Кабміні, так і у всіх прилеглих будинках, зокрема, велика їх кількість заходить та виходить з будівель комітетів ВР по вул. Садовій.