Пікетувальники залишили територію біля Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент біля центрального входу до будівлі Кабміну немає жодного організованого пікету мітингувальників.

В той же час Кабмін посилено охороняється, в тому числі його вхід залишається заблокований міліцейськими автобусами.

Буквально зараз до перетину вулиць Грушевського та Садової підходить колона солдат Внутрішніх військ МВС у спецобладунках чисельністю близько 200 осіб. Вони шикуються безпосередньо на розі цих вулиць. Подальші їхні дії невідомі.

Вулиця Грушевського також залишається заблокованою автобусами з міліцією.

За автобусами міліція монтує гучномовці.

Видно, що міліціонери та спецпризначенці базуються як у Кабміні, так і у всіх прилеглих будинках, зокрема, велика їх кількість заходить та виходить з будівель комітетів ВР по вул. Садовій.