На Майдані Незалежності розпочинається Народне віче "Марш мільйонів"

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній площі столиці зараз знаходиться щонайменше 40 тис осіб.

Центральна площа столиці вщент заповнена людьми. Люди стоять на вулиці Хрещатик у напрямку столичної мерії та Бесарабської площі на вулиці Інститутській, на пагорбах біля Жовтневого палацу. Переважна частина учасників заходу — це мешканці Києва, які у метро масово прибувають до Майдану Незалежності. Із трьох ескалаторів, які ведуть на вихід станції метро «Хрещатик», два працюють на підйом, на Майдані Незалежності із чотирьох три працюють на підйом людей на поверхню.

Мітингувальники, крім прапорів опозиційних партій, тримають державні прапори України та прапори Євросоюзу.

Водночас, за даними міліції, нині на Майдані перебуває близько 20 тис. осіб.