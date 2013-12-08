У Народному віче на Майдані беруть участь щонайменше 100 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять не лише на Майдані Незалежності з обох боків, а й на Хрещатику в бік Бесарабської площі.

Вулиця Хрещатик до Європейської площі та Європейська площа щільно заставлені автомобілями людей, які вирішили взяти участь в акції. Дещо ускладнено рух автомобілів, які прямують з Володимирського узвозу у бік Паркової алеї та навпаки.

Невдовзі після початку мітингу люди у натовпі почали схвильовано кричати, один із координаторів запитав, що трапилось і почув відповідь, що необхідно спрямувати бригаду лікарів на допомогу людині, якій раптово стало зле.

Наразі медики надають допомогу особі, у якій погіршився стан здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, за даними опозиції, у віче бере участь майже 1 млн громадян.