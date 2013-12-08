Тимошенко закликала учасників Євромайдану не вести переговорів з владою

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Тимошенко.

«В ці дні Євромайдани України та світу зібрали кращих синів та доньок нашої країни… Доленосний вибір між диктатурою та Європою, який здійснюється саме зараз на всіх майданах, знаходиться у ваших руках. Тільки вся українська громада разом з опозицією має шанс змінити хибний хід української історії, який заклав Янукович», - зауважила Тимошенко.

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Вона закликала громадян не здаватися і не сідати за стіл переговорів «з бандою, в якої руки по лікті у крові наших дітей, а офшорні рахунки ломляться від ваших коштів».

На думку Тимошенко, існують три аксіоми, які громадяни та опозиція мають врахувати при затвердженні своїх планів.

«Перша аксіома. Янукович ніколи вже не підпише Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, бо він вважає, що вступ до європейської демократичної спільноти несумісний з його пожиттєвою владою, і тут ні до чого економічні проблеми, на які він посилається…», - вважає екс-прем’єр.

Вона вважає, що у зв’язку з цим не можна вірити Януковичу «про його європейськість та переконати світову демократичну спільноту не вірити в це так само. Та спільними силами душити українську диктатуру ще в колисці, поки вона не стала дорослою».

«Друга аксіома. Всі чотири роки свого президентства Янукович проводив ”реформи” (в лапках), які чітко сплановані на узурпацію влади та всіх економічних ресурсів країни. Він народжував та зміцнював свою кланову Сім`ю, ліквідував чесні вибори, правосуддя та справедливість…», - зауважила Тимошенко і додала, що з цих причин не можна вести з ним переговори.

На її переконання, «Януковича можна зупинити тільки непоборна сила українського народу. Він розуміє тільки одну мову – мову мирної та впевненої сили, і тільки так з ним треба розмовляти! Його треба саме зараз мирно та законно усувати від влади».

Крім того, Тимошенко вважає, що для збереження влади та «корумповано нажитих статків Янукович не зупиниться не перед яким насиллям… Він не збирається віддавати владу, навіть якщо в Україні не залишиться жодної людини, яка буде його підтримувати. Він буде її утримувати кров`ю, репресіями, фальшивими виборами, підкупом всім, що знаходиться в його аморальному арсеналі. Тому єдиний шанс його усувати раз і назавжди є зараз, коли на майдани вийшли мільйони людей».

Вона вважає, що нині мета громадян і опозиції полягає у достроковому усуненні від влади Януковича.