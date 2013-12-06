Тимошенко на прохання Євромайдана сьогодні припинить голодування

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомила донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко після відвідання матері.

Вона зазначила, що передала матері петицію від київського Євромайдану з проханням припинити голодування та зберегти своє здоров'я та життя.

“Вона сказала, що заради прохання людей, тому що вона голодувала на знак солідарності з ними, буде сьогодні припиняти голодування”, - сказала донька Тимошенко.

За її словами, стан її матері критичний, вона не пересувається самостійно.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада.