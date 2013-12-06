Тимошенко на прохання Євромайдана сьогодні припинить голодування
16:19, 06 грудня 2013Політика
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Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка 25 листопада у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові оголосила голодування, сьогодні на прохання Євромайдану припинить свою акцію протесту.
Тимошенко припиняє голодування
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомила донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко після відвідання матері.
Вона зазначила, що передала матері петицію від київського Євромайдану з проханням припинити голодування та зберегти своє здоров'я та життя.
“Вона сказала, що заради прохання людей, тому що вона голодувала на знак солідарності з ними, буде сьогодні припиняти голодування”, - сказала донька Тимошенко.
За її словами, стан її матері критичний, вона не пересувається самостійно.
Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада.
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