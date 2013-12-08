Прихильники "Свободи" вирушили пікетувати Будинок уряду

Як передає кореспондент УНІАН, наразі колона у кількості близько 300 осіб, тримаючи державні прапори і прапори ВО “Свобода”, рушила вулицею Грушевського до будівлі уряду.

Як повідомляв УНІАН, прихильники євроінтеграції ще 2 грудня заблокували будівлю Кабміну, вимагаючи відставки уряду через призупинення асоціації з ЄС.

Сьогодні зранку протестувальники залишили територію біля Кабінету міністрів, очевидно, у зв’язку з наміром взяти участь у Народному віче.

Тим часом Кабмін посилено охороняється правоохоронцями, в тому числі його вхід залишається заблокований міліцейськими автобусами.