Прихильники "Свободи" вирушили пікетувати Будинок уряду
14:09, 08 грудня 2013Політика
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Прихильники ВО “Свобода” вирушили з Майдану Незалежності пікетувати будинок Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі колона у кількості близько 300 осіб, тримаючи державні прапори і прапори ВО “Свобода”, рушила вулицею Грушевського до будівлі уряду.
Як повідомляв УНІАН, прихильники євроінтеграції ще 2 грудня заблокували будівлю Кабміну, вимагаючи відставки уряду через призупинення асоціації з ЄС.
Сьогодні зранку протестувальники залишили територію біля Кабінету міністрів, очевидно, у зв’язку з наміром взяти участь у Народному віче.
Тим часом Кабмін посилено охороняється правоохоронцями, в тому числі його вхід залишається заблокований міліцейськими автобусами.
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