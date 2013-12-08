МВС: Майдан Незалежності не може вмістити мільйон мітингувальників

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС.

«МВС з використанням публічної електронної кадастрової карти м. Києва розрахували орієнтовну кількість людей, яку фізично може вмістити доступна територія Майдану Незалежності та частина вул. Хрещатик від вул. Городецького до вул. Прорізної, з тротуарами та проїжджою частиною», - йдеться у повідомленні.

«З урахуванням, що на 1 кв. м у зимовий період (використання зимового одягу) може розміститися лише 2 особи, згадана вище територія, де сьогодні відбуваються громадсько-політичні заходи, фізично може вмістити лише близько 100 тисяч осіб», - заявили В МВС.

Як повідомляв УНІАН, за словами опозиції, в сьогоднішньому Народному віче «Марш мільйону» мало взяти участь близько мільйона людей.