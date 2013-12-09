Статуї Свободи і Христа-Спасителя стали синьо-жовтими
02:15, 09 грудня 2013Політика
4731 0
На знак солідарності з мітингувальниками в Україні США і Бразилія кольорами українського прапора підсвітили свої головні символи - статую Свободи і статую Христа-Спасителя.
Статуя Христа Ріо-де Жанейро
"Поки українська влада б'ється в істериці, обзиваючи власний народ, весь світ підтримує українців!", - повідомляє в твіттері прес-служба "Батьківщини".
Статуя Свободи
Таким чином влада США і Бразилії відреагували на пропозицію громадськості, оприлюднену в соцмережі Фейсбук.
Статую Свободи - одну з найзнаменитіших скульптур у світі підсвічували синьо-жовтими кольорами протягом однієї години (з 4 до 5 ранку за місцевим часом).
38-метрову статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро також підсвічували з 2 до 3 ночі (за місцевим часом).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter