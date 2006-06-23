Три причини, з яких намагаються дискредитувати СБУ

Керівник Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ вважає, що є декілька причин спроб дискредитації СБУ.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Факти и комментарии» від 23 червня ц.р.

За словами І.ДРІЖЧАНОГО, перші дві – внутрішні. Він нагадав, що зараз йде реформування СБУ, відбуваються скорочення, які в першу чергу торкаються керівних посад. І.ДРІЖЧАНИЙ зазначив, що чисельність керівного складу останнім часом зменшилася на 15%, тільки кількість генеральських посад скоротилася в два рази – з 114 до 57. «Ми збираємося проводити переатестацію, і це багатьом не подобається. Тому є достатньо людей, які незадоволені процесами, що зачіпають їх особисто», – сказав голова СБУ.

Ще однією причиною він назвав процес «очищення» в службі. І.ДРІЖЧАНИЙ повідомив, що 28 із 55 кримінальних справ стосовно працівників СБУ були відкриті після того, як він очолив службу. «Це справи про хабарництво, зловживання службовим становищем, торгівлю інформацією… Справи порушені проти людей, які намагаються, використовуючи службове становище, «цікавитися» якимись економічними питаннями, бізнесом. Тобто займатися тим, що в народі називають «кришуванням», «наїздами»… Природно, люди, які незадоволені такими речами, намагаються впливати на ситуацію», – сказав голова СБУ.

І третьою причиною спроб дискредитації СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ називає зовнішню. За його словами, всі силові відомства, і СБУ, напевно, перш за все, дехто прагне поставити під свій політичний контроль. «Тому і з`явилося завдання скомпрометувати нинішнє керівництво СБУ і взагалі службу як державний інститут – для того, щоб ініціювати якісь зміни, в першу чергу, кадрові», – зазначив І.ДРІЖЧАНИЙ.