Біля КМДА знаходяться близько 50 мітингувальників
13:38, 09 грудня 2013Політика
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Мітингувальники в будівлях КМДА та Будинку профспілок готуються до штурму.
Протестувальники готуються до штурму КМДА спецназом
Біля будівлі Київської міської державної адміністрації перебуває порядку 50 мітингувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, водночас, на Хрещатику знаходиться значна кількість людей, у зв'язку із закриттям центральних станцій «Хрещатик» та «Театральна».
На даний момент, штурм КМДА не почався, але протестувальники там - у повній готовності.
Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку.
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