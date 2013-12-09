Біля КМДА знаходяться близько 50 мітингувальників

Біля будівлі Київської міської державної адміністрації перебуває порядку 50 мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, на Хрещатику знаходиться значна кількість людей, у зв'язку із закриттям центральних станцій «Хрещатик» та «Театральна».

На даний момент, штурм КМДА не почався, але протестувальники там - у повній готовності.

Як повідомляв УНІАН, в центр Києва стягують сили правоохоронців, машини швидкої допомоги і важку снігоприбиральну техніку.