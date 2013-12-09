У Києві надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро

12:26, 09 грудня 2013
Суспільство
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Сьогодні до чергової частини столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену

Метро Хрещатик

Сьогодні до чергової частини столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену - «Театральної», «Хрещатик» і «Майдану Незалежності».

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, наразі проводиться евакуація пасажирів із вказаних станцій.

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Також міліція вживає відповідні заходи щодо виявлення місця можливого закладення вибухівки та встановлення особи, яка про це повідомила.

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