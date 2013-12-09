У Києві надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро
12:26, 09 грудня 2013Суспільство
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Сьогодні до чергової частини столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену
Станція метро Хрещатик може бути замінована
Сьогодні до чергової частини столичної міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену - «Театральної», «Хрещатик» і «Майдану Незалежності».
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, наразі проводиться евакуація пасажирів із вказаних станцій.
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Також міліція вживає відповідні заходи щодо виявлення місця можливого закладення вибухівки та встановлення особи, яка про це повідомила.
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