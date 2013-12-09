У Луценка заявляють, що приєднання України до Митного союзу приведе до повалення Путіна
Втягування України до Митного союзу матиме сумні наслідки для режиму Президента Росії Володимира Путіна
Про це заявив представник громадянської ініціативи «Третя Українська республіка» Тарас Стецьків, повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи.
«Зараз в Україні багато говорять про наслідки вступу нашої держави до Митного союзу, але на ситуацію варто подивитися й під іншим кутом зору – чого це вартуватиме самій Росії. Переконаний, що наслідки будуть самі плачевні. Вірус української революції перейде до Російської Федерації, і там відбудеться така сама революція, як і в Україні», - зазначив Стецьків.
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За словами опозиціонера, таким чином Росія стане демократичною країною, а режим Путіна відійде у небуття.
«Тому російському керівництву варто добре подумати чи втягувати Україну в Митний Союз», - підкреслив він.