У Луценка заявляють, що приєднання України до Митного союзу приведе до повалення Путіна

14:57, 09 грудня 2013
Політика
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Втягування України до Митного союзу матиме сумні наслідки для режиму Президента Росії Володимира Путіна

Путіну краще. щоб Україна не вступала до МС - Стецьків

Про це заявив представник громадянської ініціативи «Третя Українська республіка» Тарас Стецьків, повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи.

«Зараз в Україні багато говорять про наслідки вступу нашої держави до Митного союзу, але на ситуацію варто подивитися й під іншим кутом зору – чого це вартуватиме самій Росії. Переконаний, що наслідки будуть самі плачевні. Вірус української революції перейде до Російської Федерації, і там відбудеться така сама революція, як і в Україні», - зазначив Стецьків.

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За словами опозиціонера, таким чином Росія стане демократичною країною, а режим Путіна відійде у небуття.

«Тому російському керівництву варто добре подумати чи втягувати Україну в Митний Союз», - підкреслив він.

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