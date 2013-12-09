Мінекономрозвитку РФ: Україна колись стане членом МС, але для цього потрібно її бажання
Жодних попередніх домовленостей щодо вступу України до Митного союзу немає
Жодних попередніх домовленостей щодо вступу України до Митного союзу немає.
Про це заявив журналістам у Москві глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РІА Новости.
"Жодних попередніх домовленостей немає", - сказав він.
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За його словами, ймовірність того, що "Україна колись стане членом МС є, але для цього має бути виконана величезна робота". Для цього необхідне чітко висловлене бажання самої України, а його поки немає, сказав Улюкаєв.
Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що президенти України і РФ Віктор Янукович і Володимир Путін минулої п'ятниці обговорювали питання про можливий вступ України до Митного союзу. Цю інформацію раніше вже спростували прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, прес-служба очільника України і український прем'єр Микола Азаров.