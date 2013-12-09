Мінекономрозвитку РФ: Україна колись стане членом МС, але для цього потрібно її бажання

Жодних попередніх домовленостей щодо вступу України до Митного союзу немає.

Про це заявив журналістам у Москві глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РІА Новости.

"Жодних попередніх домовленостей немає", - сказав він.

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За його словами, ймовірність того, що "Україна колись стане членом МС є, але для цього має бути виконана величезна робота". Для цього необхідне чітко висловлене бажання самої України, а його поки немає, сказав Улюкаєв.

Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що президенти України і РФ Віктор Янукович і Володимир Путін минулої п'ятниці обговорювали питання про можливий вступ України до Митного союзу. Цю інформацію раніше вже спростували прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, прес-служба очільника України і український прем'єр Микола Азаров.