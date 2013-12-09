Службовці ВВ відтісняють демонстрантів від Кабміну до Європейської площі
18:24, 09 грудня 2013Політика
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Військовослужбовці внутрішніх військ відтісняють демонстрантів по вулиці Грушевського від будівлі кабінету міністрів України
Як передає РІА Новости з місця подій, шеренга, що складається з декількох рядів військовослужбовців, направляє демонстрантів вниз по вулиці - до Європейської площі.
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За оцінками агентства, міліції набагато більше, ніж демонстрантів.
На вулиці також стоять два "КамАЗи", один з яких вже опинився в тилу у правоохоронців. Мабуть, транспортними засобами буде перекрито проїжджу частину.
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