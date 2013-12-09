Службовці ВВ відтісняють демонстрантів від Кабміну до Європейської площі

Як передає РІА Новости з місця подій, шеренга, що складається з декількох рядів військовослужбовців, направляє демонстрантів вниз по вулиці - до Європейської площі.

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За оцінками агентства, міліції набагато більше, ніж демонстрантів.

На вулиці також стоять два "КамАЗи", один з яких вже опинився в тилу у правоохоронців. Мабуть, транспортними засобами буде перекрито проїжджу частину.