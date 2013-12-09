Комунальники розібрали барикади біля Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, місце події було щільно оточено як бійцями “Беркута”, так і бійцями Внутрішніх військ, які вишукувались у три шеренги в кількості понад 100 осіб у повному екіпіруванні та зі щитами.

Інша частина створила кордон трохи далі за своїми колегами.

Наразі до розчищених завалів намагаються під'їхати дві вантажівки з боку Музейного провулку, щоб прибрати залишки барикади.

На тему: Міліція розібрала барикади на Круглоуніверситетській

Неподалік від стадіону ім. Лобановського стоять близько 200 активістів, які намагаються прорватися через кордон міліції.

Із воріт урядового будинку виїхали два трактори для прибирання сміття.

Наразі між активістами та міліцією виникла сутичка.