Фракція БЮТ у Київраді втрачає бійців

Сьогодні депутат Київської міської ради Леонід КРЮЧКОВ написав заяву, якою повідомив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про вихід із фракції БЮТ і просить вважати його позафракційним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як повідомляв УНІАН, до сьогоднішнього дня у фракцію БЮТ у Київраді входив 41 депутат зі 120.