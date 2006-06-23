Фракція БЮТ у Київраді втрачає бійців
14:01, 23 червня 2006Політика
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Написав заяву Ленід Крючков
Сьогодні депутат Київської міської ради Леонід КРЮЧКОВ написав заяву, якою повідомив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про вихід із фракції БЮТ і просить вважати його позафракційним.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Як повідомляв УНІАН, до сьогоднішнього дня у фракцію БЮТ у Київраді входив 41 депутат зі 120.
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