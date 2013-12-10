У ГПУ вирішують, чи випускати учасників акцій з СІЗО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України, розміщеному на сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що завершено першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні стосовно порушення громадського порядку та провокацій під час проведення мирних акцій у Києві.

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Крім того, встановлено осіб, причетних до порушень громадського порядку і нанесення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів, затримано підозрюваних, їм обрано запобіжні заходи, допитано безпосередніх свідків подій та вивчено відео- і фотоматеріали.

Органи прокуратури Києва вивчають можливість обрання деяким раніше заарештованим особам менш жорсткої міри запобіжного заходу.

Прокурори - процесуальні керівники, погоджуючись із позицією слідчих та враховуючи сімейні обставини підозрюваних (наявність на утриманні неповнолітніх дітей тощо), в порядку апеляційного оскарження у клопотаннях ставитимуть перед судом питання про заміну деяким раніше заарештованим особам міри запобіжного заходу на таку, що не пов’язана з триманням під вартою.

Однак наголошується, що можлива зміна запобіжного заходу не звільняє підозрюваних від кримінальної відповідальності. У разі невиконання підозрюваною особою обов’язків, що передбачені тим чи іншим запобіжним заходом, до неї повторно може бути застосовано міру запобіжного заходу у виді взяття під варту.