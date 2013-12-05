Одного з побитих «Беркутом» хлопців переведено з СІЗО до лікарні

Одного із побитих «Беркутом» хлопців, заарештованих на два місяці, Владислава Загоровка вдалося перевести з Лук’янівського СІЗО до Олександрівської клінічної лікарні.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від «УДАРу», голова комітету з питань прав людини Валерій Пацкан.

За його словами, зараз він перебуває в офтальмологічному відділенні і пробуде там три доби, де йому нададуть медикаментозне забезпечення в повному обсязі.

«Я поспілкувався з лікарями, вони обіцяють надати необхідну медичну допомогу. Я щойно відвіз йому необхідні медикаменти», - зазначив депутат.

Він наголосив, що комітет з питань прав людини так само надаватиме необхідну юридичну і медичну допомогу всім затриманим хлопцям.

«Думаю, до завтра кожного з них ми або відвідаємо, або передамо ліки. Ми працюємо по кожному з 10-ти затриманих осіб. Саме з 10-ти, бо одна людина була затримана біля пам’ятника Леніну 1-го грудня. По кожному ми проводимо детальну перевірку. Намагаємося змінити міру запобіжного заходу. Якщо не затримано працівників «Беркуту», то ці хлопці зараз теж повинні бути на волі», - наголосив Пацкан.