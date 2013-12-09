Генпрокурор закликає мітингувальників не випробовувати терпіння влади

Відповідне звернення розміщено на офіційному сайті ГПУ.

“Сьогодні вуличні акції переросли у неприховану агресію і перешкоджання роботі органів державної влади. Незважаючи на рішення судів щодо заборони блокування Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, Київської міської державної адміністрації, урядового кварталу та інших установ, мітингувальники фактично паралізували роботу цих органів і перекрили транспорті комунікації», - заявив Пшонка.

«Це не просто адміністративні порушення, це - грубе порушення закону, яке передбачає сувору кримінальну відповідальність. Якщо комусь здається, що такими діями в країні можна запровадити анархію та беззаконня, то – залиште свої ілюзії – в державі є влада, в державі діє закон. Безвідповідальні заклики організаторів акцій свідчать про тотальну зневагу до законів і невпинне бажання реалізовувати свої політичні амбіції будь-якою ціною”, - йдеться у зверненні.

Пшонка також зазначив, що окремі політики, закликаючи людей до протиправних дій, думають, що зможуть уникнути відповідальності, ховаючись за депутатські мандати та заручаючись підтримкою деяких міжнародних інституцій.

“Такого не буде. За невиконання рішень судів та зневагу до законів і Конституції України - вині будуть відповідати. Я ще раз звертаюсь до всіх, хто причетний до масових заворушень – не випробовуйте терпіння влади, не провокуйте органи правопорядку, звільніть приміщення та розблокуйте транспортні комунікації. Це законні вимоги”, - заявив Пшонка.