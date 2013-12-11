Депутати стримують важку техніку на Інститутській
02:48, 11 грудня 2013Політика
716 0
Депутати від УДАРу Віталій Чугунніков, Роман Чернега та депутат Івано-Франківської міськради Юрій Соловей не дають проїхати важкій техніці вниз по вулиці Інститутській до Майдану.
Депутати стоять посеред вулиці на дорозі, повідомляє прес-служба політсили.
За словами Чугуннікова, коли намагалася прорватися перша машина, нардепів, незважаючи на те, що вони представилися, повалили на землю беркутівці і тримали 10 хвилин.
Зараз депутати стоять на розі Інститутської та Банкової і намагаються собою заблокувати проїзд техніки на Майдан Незалежності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter