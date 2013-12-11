Депутати стримують важку техніку на Інститутській

Депутати стоять посеред вулиці на дорозі, повідомляє прес-служба політсили.

За словами Чугуннікова, коли намагалася прорватися перша машина, нардепів, незважаючи на те, що вони представилися, повалили на землю беркутівці і тримали 10 хвилин.

Зараз депутати стоять на розі Інститутської та Банкової і намагаються собою заблокувати проїзд техніки на Майдан Незалежності.