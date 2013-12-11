Під’їзди у центр Києва заблоковано

Сьогодні зранку під’їзди до центральної частини Києва, де на Майдані Незалежності триває протистояння між спецназом і мітингувальниками, заблоковано комунальною технікою та ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема в’їзд транспортних засобів заборонено з Володимирського узвозу, Паркової алеї тощо. Також жителям та гостям столиці неможливо дістатися центру Києва на метро: сьогодні вранці прес-служба київського метрополітену розповсюдила інформацію, що ”у зв`язку з проведенням масових заходів станції ”Майдан Незалежності” та ”Хрещатик” зачинені для входу та виходу пасажирів і працюють як пересадочні з лінії на лінію». Двома днями раніше столична міліція п’ять разів розповсюджувала інформацію про закриття (до шести годин - УНІАН) центральних станцій метро - ”Хрещатик”, «Майдан Незалежності”, ”Театральна” через хибні повідомлення про їхнє, начебто, замінування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько першої години ночі тисячі силовиків оточили Майдан і почали його штурм. Протистояння триває досі.

У МВС дії правоохоронців називають заходами для забезпечення сприятливих умов комунальним службам у наведенні благоустрою.

Водночас, зі сцени Євромайдану зачитали закон України, яким забороняється виконання рішень суду після 22.00. Зокрема, згідно з законом, виконання судових рішень заборонено в нічний час, якщо воно не розпочалося до 22.00 і не пов’язано із загрозою для здоров’я та життю інших людей.

Нагадаємо, судовий виконавець зачитала ухвалу Печерського райсуду про вжиття заходів у справі щодо блокування тротуарів, доріг, шляхом розміщення на них різних предметів сьогодні, 11 грудня, близько 1.00 ночі.

Лідери європейських країн засудили силовий розгін Євромайдану, а США висловили «свою огиду щодо рішення української влади відреагувати на мирний протест на київському Майдані використанням спецпризначенців, бульдозерів та кийків, а не повагою до демократичних прав та людської гідності».